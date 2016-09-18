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18 сентября 2016, 00:39
Мемория

Мемория. Николай Рукавишников

Николай Рукавишников
Николай Рукавишников
Источник: persons-info.com

18 сентября 1932 года родился космонавт Николай Рукавишников.

 

Личное дело

Николай Николаевич Рукавишников (1932—2002) родился в Томске в семье железнодорожников. Детство провел в Узбекистане, Томске, Монголии, где работали мать и отчим. В 1951 году окончил школу в Москве. Через год поступил в Московский инженерно-физический институт (МИФИ) на факультет электронных вычислительных устройств и средств автоматики. В 1957 году получил диплом инженера-физика по специальности «диэлектрики и полупроводники», после чего работал в артиллерийском НИИ (ЦНИИ-58). Вводил в работу ЭВМ «Урал», также занимался проектированием и испытаниями систем автоматического управления и защитой ядерных реакторов. В 1959 году перешел в головное предприятие ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»), где разрабатывал автоматические системы для советских беспилотных зондов 1М (Марс).

В 1960 году был назначен старшим инженером, возглавил группу по разработке систем управления космическими объектами 2MB и ЗМВ (Марс — Венера). С 1962 по 1966 год разрабатывал систему автоматической обработки информации для наземного экспериментального комплекса, на котором имитировался полет к Луне.

Затем был назначен начальником группы по разработке приборов ручного управления системами лунного орбитального корабля Л1.

В 1965—1969 годах входил в группу космонавтов, которых готовили к полету на Луну.

В апреле 1971 года на корабле «Союз-10» вместе с Владимиром Шаталовым и Алексеем Елисеевым совершил свой первый космический полет. Из-за ошибки экипажа был испорчен стыковочный узел корабля, и космонавты не смогли перейти на станцию «Салют-1». Вместо трех недель работы на орбите пришлось вернуться домой через двое суток.

С 1973 года Рукавишников проходил подготовку по программе совместного советско-американского экспериментального полета «Союз — Аполлон». Был назначен бортинженером запасного экипажа (в космос в 1975 году полетели Алексей Леонов и Валерий Кубасов).

В декабре 1974 года Рукавишников совершил свой второй полет на орбиту, был бортинженером корабля «Союз-16». В полете испытывался стыковочный узел, созданный по программе «Союз — Аполлон». На шестые сутки космонавты вернулись на землю.

После этого Рукавишников продолжил готовиться к международным стартам. Был членом дублирующего экипажа для советско-чехословацкой экспедиции в марте 1978 года.

В апреле 1979 года в третий и последний раз летал в космос, был командиром корабля «Союз-33». Вместе с ним на корабле находился первый болгарский космонавт Георгий Иванов (настоящую фамилию Кака́лов он сменил по решению ЦК КПСС).

Космонавты должны были пристыковаться к станции «Салют-1», однако из-за аварии основного двигателя корабля стыковка не состоялась, менее чем через двое суток экипаж благополучно вернулся на землю.

В 1983 — феврале 1984 года Рукавишников проходил подготовку к советско-индийскому полету, но был отстранен по состоянию здоровья. После ухода из отряда космонавтов работал замначальника отделения НПО «Энергия», также с 1981 по 1999 год руководил Федерацией космонавтики СССР, а затем и России. В 1999 году ушел из РКК «Энергия» на пенсию. Тогда же был избран почетным президентом Федерации космонавтики России.

Николай Рукавишников умер 19 октября 2002 года от инфаркта в возрасте 70 лет.

Космонавт был женат на Нине Рукавишниковой (Павловой) - старшем механике НПО «Энергия», впоследствии домохозяйке. Их сын Владимир Рукавишников скончался в 2006 году в возрасте 40 лет.

 

Чем знаменит

 
Николай Рукавишников на почтовой марке СССР. 

Один из первых космонавтов, тех, чьи имена в 1970-х были у всех на слуху. Инженер-физик, ставший первым гражданским командиром космического корабля. Космонавт, который впервые в мире совершил аварийную посадку на резервном двигателе.

Рукавишников прошел курсы подготовки к полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях «Салют». Из-за аварий во время полетов так и не побывал на орбитальной космической станции.

 

О чем надо знать

Николай Рукавишников проходил подготовку к полету на Луну на аппарате «Зонд-7». Старт был предварительно назначен на 8 декабря 1968 года. Рукавишников должен был оставаться в аппарате на окололунной орбите, а командиру экипажа предстояло сесть на Луну, а затем вернуться на борт. Однако полет был отменен из-за аварий во время предыдущих запусков «Зондов» на ракете-носителе «Протон». Американский «Аполлон-8» в конце декабря 1968 года достиг лунной орбиты, сделав вокруг нее несколько витков.

Лунная программа СССР была окончательно свернута в ноябре 1969 года — после успешной высадки американцев на Луну на «Аполлоне-11».

 

Прямая речь

Про советско-болгарский полет в 1979 году (из телеинтервью): «У нас даже почти пропала возможность вернуться на Землю, настолько серьезной была авария. И совместными решениями Центра управления полетами и нашими нам удалось вернуть корабль "Союз-33" на Землю».

О том же полете (Владимир Ходаков, входивший в руководство ЦНИИ машиностроения, «Труд», июль 2005): «Они стартовали с Байконура поздним вечером 10 апреля 1979-го. Через сутки должны были состыковаться с орбитальной станцией "Салют-6", где их ждали Владимир Ляхов и Валерий Рюмин. Поначалу все шло хорошо. <…> Оставалось всего несколько километров. Экипаж корабля хорошо видел станцию на специальном экране. Тут-то и произошло непредвиденное. Сближающе-корректирующая двигательная установка (СКДУ) самопроизвольно вырубилась — на три секунды раньше положенного времени. <…>

C орбитальной станции Ляхов и Рюмин заметили около летящего вдали "Союза" яркое боковое свечение, появлявшееся как раз во время пуска корабельного двигателя. Это был очень плохой знак, указывающий на то, что, возможно, прогорела камера сгорания СКДУ. <…>

Стыковку, разумеется, отменили. Но это уже было несущественным. Специалистов ЦУПа, конструкторов, ученых волновал главный вопрос: сможет ли экипаж вернуться на Землю? Ведь никто не знал, что на самом деле произошло в агрегатном отсеке "Союза". В случае прогара камеры сгорания можно попытаться использовать для торможения и спуска корабля дублирующий двигатель (ДКД). А вот если, допустим, вышла из строя система, от которой зависит подача топлива и в основную, и в дублирующую камеры сгорания, то шансы на спасение экипажа приближались к нулю…

Космонавтам предложили с Земли снять скафандры и отдыхать. Спуск отложили на сутки. Впереди у членов экипажа было 20 часов неизвестности. За это время специалисты на Земле должны были еще не раз проанализировать переданные с борта телеметрические данные, рассмотреть все возможные варианты спасения и выбрать оптимальный. <…>

Рукавишников рассказывал, что ему было не до сна. Командир не терял самообладания. Перебирал варианты, "прокручивал" ход полета после старта, мысленно разбирал до винтика двигательную установку… "Я думал и о том, — сказал он, — что делать, если возвращение на Землю все-таки окажется невозможным. Запасы воздуха на корабле ограничены. Если бы "Союз" надолго остался на орбите, то через несколько дней нам грозила мучительная смерть от удушья. Вот тогда и решил: при наихудшем варианте будем продолжать полет до тех пор, пока сможем нормально дышать. А потом… Я знал, где на корпусе корабля находится клапан перепада давления и как он устроен. Клапан, как известно, срабатывает при спуске, уже в земной атмосфере. Но для меня не представляло труда открыть его и в космосе. Это гарантировало нам почти мгновенную смерть — в течение нескольких десятков секунд. Мысленно прикинул, как доберусь до клапана, какой инструмент потребуется… Конечно, Георгию об этом ни слова, зачем заранее его волновать? А у меня было какое-то удивительное состояние — организм мобилизован, голова работает четко, думаешь только о деле, казалось, никаких волнений, посторонних эмоций…"».

 

7 фактов о Николае Рукавишникове

  • В 1950-х годах увлекался мотоспортом.
  • В 1980 году защитил диссертацию в МИФИ, получив степень кандидата технических наук.
  • Дважды Герой СССР. Был награжден после первого и второго полетов в 1971 и 1974 годах — «за успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и героизм».
  • Награжден тремя орденами Ленина (по числу полетов), золотой медалью имени К. Э. Циолковского Академии наук СССР.
  • Почетный гражданин Томска, Калуги, Кяхты, Караганды, Аркалыка, Джезказгана, Сухэ-Батора, Хьюстона.
  • Памятник дважды Герою установлен в Томске у Белого озера — в живописном месте отдыха.
  • За три космические экспедиции налетал 9 суток 21 час 10 минут 35 секунд.

 

Материалы о Николае Рукавишникове:

Биография в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Биография на сайте Astronaut.ru

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