Мэр Обнинска рассказал о своем выборе при голосовании

Мэр Обнинска Владислав Шапша проголосовал на избирательном участке в гимназии Обнинска Калужской области. Об этом сообщает «НГрегион».

Отмечается, что данный участок является знаковым, так как он обычно показывает то, как в целом настроен город.

Шапша отметил: «В этот раз по состоянию на 10.00 мы фиксируем большую явку - 4,17%. Это намного выше, чем в прошлом году, и больше, чем на выборах в Госдуму 2011 года».

Мэр Обнинска назвал избирательную кампанию в целом спокойной, конструктивной и лишенной черного пиара.

«Свой выбор я сделал давно, и какой он - не секрет: Я возглавляю местное отделение партии "Единая Россия". Я голосовал за будущее Обнинска и будущее России», - заключил Шапша.