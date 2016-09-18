На одном из челябинских избирательных участков произошла стрельба

В Увельском районе Челябинской области на одном из избирательных участков во время голосования произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал источник в экстренных службах региона, «пострадавших нет, в результате стрельбы только разбилось стекло».

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось об инциденте на одном из участков Москвы. Неизвестный мужчина с муляжом бомбы прошел на участок, забаррикадировался в нем и угрожал взрывом, ее выдвигая при этом никаких требований. Полиция обезвредила его.