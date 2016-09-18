По всей России заработали избирательные участки на выборах в ГД

По всей стране в 9:00 мск начали работу избирательные участки на выборах в Госдуму. Последние участки открылись в Калининградской области.

Стоит отметить, что в Москве голосование на выборах началось в 8:00.

Первые участки заработали на Чукотке и на Камчатке в 23:00 17 сентября по Москве.

Напомним, сегодня — единый день голосования, помимо депутатов Госдумы, граждане страны выберут несколько глав регионов и депутатов нескольких региональных законодательных собраний.

Народ, явка, похоже, в стране будет низкая. Значит,для прохождения #Яблоко может хватить и 2 млн.голосов. Не сидите дома, идите голосовать! — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 18 сентября 2016 г.