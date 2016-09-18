18 сентября 2016, 18:04
Замглавы АП Украины разбился на водном мотоцикле
Заместитель главы администрации президента Украины погиб в Киеве в результате несчастного случая. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в администрации.
Чиновник катался на водном мотоцикле, но не справился с управлением и столкнулся с баржей в районе Гаванского моста. Пострадавший погиб на месте происшествия.
По данным kp.ua, как сообщил источник в министерстве внутренних дел Украины, погибшим мог быть замглавы администрации президента Андрей Таранов.
В настоящее время на место трагедии выехали начальник полиции Киева Андрей Крищенко и глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
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