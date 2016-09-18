Избран глава Карачаево-Черкессии

Врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов избран главой республики большинством голосов местных парламентариев. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатура Темрезова была утверждена парламентом единогласно, всеми 49 депутатами парламента, пришедшими на заседание.

Отметим, президент предлагал на пост главы республики также председателя комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмеля Биджиева и зампредседателя комитета парламента КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктора Бородкина.