Посольство России в Киеве разблокировано полицией

Украинской полиции удалось разблокировать вход в здание российского посольства в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Между полицейскими и организаторами блокады произошла потасовка, в ходе которой был задержан один человек. Одновременно другие участники акции - депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко и третий мужчина - начали ломать ограждение здания посольства.

Ранее стало известно, что трое мужчин с собакой пытаются преградить путь голосующим в здание посольства. Они привели с собой собаку и встали у входа в здание.

Между тем власти Киева заявили, что в день выборов в российскую Госдуму охрана у посольства будет усилена.