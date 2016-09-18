Посольство России в Киеве разблокировано полицией
Украинской полиции удалось разблокировать вход в здание российского посольства в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.
Между полицейскими и организаторами блокады произошла потасовка, в ходе которой был задержан один человек. Одновременно другие участники акции - депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко и третий мужчина - начали ломать ограждение здания посольства.
Ранее стало известно, что трое мужчин с собакой пытаются преградить путь голосующим в здание посольства. Они привели с собой собаку и встали у входа в здание.
Между тем власти Киева заявили, что в день выборов в российскую Госдуму охрана у посольства будет усилена.
В Одессе тоже беспорядки, пытались помешать войти гражданам РФ в консульство.— Илья Варламов (@varlamov) 18 сентября 2016 г.
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