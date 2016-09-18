В СПЧ рассказали о жалобах на нарушения на выборах

Руководитель комиссии СПЧ по избирательным правам, сопредседатель мониторинговой группы по выборам Илья Шаблинский рассказал о жалобах, которые поступают мониторинговым группам из регионов в ходе сегодняшнего голосования на выборах, передает «Интерфакс».

По его словам, жалобы приходят постоянно из самых разных регионов. В частности, на нарушения пожаловались из Подмосковья, Краснодарского края, Астрахани и Санкт-Петербурга.

К примеру, в подмосковном Щелково избирателям предложили проголосовать прямо на столах, так как не были готовы кабинки, а в Дмитрове наблюдателям не позволили ознакомиться с реестром выездного голосования. Аналогичная ситуация с наблюдателями сложилась и в Краснодарском крае.

Из Астрахани и Санкт-Петербурга пожаловались на длинные колонны военнослужащих-срочников, которые не внесены в избирательные списки, однако выстроились к двум избирательным участкам.

Как отмечается, из Барнаула звонков в СПЧ не поступало, хотя ранее представители политических партий пожаловались на организацию «карусели» в городе.