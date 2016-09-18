Названы регионы с максимальной и минимальной явкой на выборах

ЦИК зарегистрировал максимальную явку на выборах в единый день голосования в Кемеровской, Тюменской областях и Чеченской республике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

По ее словам, явка в Кемеровской области составила 78,96%, в Тюменской области - 74,3, в Чеченской республике - 72,16.

При этом минимальная явка избирателей зафиксирована в Московской области (21,73%), Москве (19,86) и Санкт-Петербурге (16,12).

Кроме того, ЦИК пообещал передать на проверку МВД информацию о возможных вбросах в Волгоградской области, в Подмосковье и в Санкт-Петербурге.

«В ближайшее время передадим вам (МВД РФ) наше заявление с просьбой проверить по Волгоградской области участок номер 518, там возможны вбросы, по Московской области - участок 1150 и по Санкт-Петербургу - участок 2053», - отметила она.