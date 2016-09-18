Эксперт Игорь Бунин: Результаты «Яблока» в Москве говорят о наличии в столице оппозиции

В России завершился единый день голосования. По предварительным данным ЦИК и экзит-полов, в Госдуму проходят те же четыре партии, что были в прошлом созыве. Президент Центра политических технологий Игорь Бунин считает, что эти результаты были предсказуемы: «В Госдуму проходят четыре партии, это уже известно, и это было известно заранее. Был какой-то шанс у «Яблока», но очень небольшой. Непонятно было, сколько наберет «Единая Россия», она смогла набрать достаточно приличный результат — 45%. Непонятно было, кто кого опередит: ЛДПР или Компартия. Сейчас говорят, что впереди ЛДПР, но, может быть, впереди и Компартия, но это и не важно, потому что они на одном уровне, и это большой успех для ЛДПР. Ясно, что в общем сохранила свои позиции «Справедливая Россия», хотя, конечно, потеряла по числу депутатов, по числу голосов. «Яблоко» приблизилось к 4%, но не прошло 5%-барьер, что тоже в общем-то можно было предсказать.

В Москве «Яблоко» сохраняется. По нашим данным, в Москве у него 12%, может быть, и больше, плюс еще «Партия роста», ее 3%, итого — 15%. Это значит, что в Москве есть некая оппозиция, она никуда не исчезла, и Москва всегда будет жить с оппозицией.

Это более или менее нормальные выборы, а предыдущие выборы — это было варварство. Ситуация не просто улучшилась, она радикально улучшилась, потому что претензий к Памфиловой, с моей точки зрения, нет», — сказал Игорь Бунин.