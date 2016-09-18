Дагестанские выборы прошли с меньшей агрессией

В республике Дагестан явка на выборах на 18:00 превысила 73%, при этом избирательный процесс происходит спокойно и по сравнению с прошлыми выборами отличается меньшей агрессивностью, об этом «Полит.ру» рассказал региональный эксперт, кандидат политических наук Загиди Махмудов: «Высокую явку можно объяснить активностью кандидатов и избирателей, действительно, проводится большая работа, встречи и все остальное. Выборы проходят спокойно, я был на своем участке, слежу за информацией, которая идет от друзей, от коллег, проблем не видно, не слышно.

Эти выборы отличаются от прошлых меньшей агрессивностью и меньшей конфликтностью в ходе предвыборной кампании и проведения самих выборов. Скорее всего, это связано с тем, что уже формируется некая культура и понимание того, что выборы надо проводить не физической силой, а определенными технологиями», — сказал Загиди Махмудов.