Жители Иркутской области продемонстрировали низкую явку

Жители Иркутской области оказались намного менее активны на этих выборах по сравнению с прежними, явка зафиксирована на уровне 30%, об этом «Полит.ру» рассказал политолог, доцент Иркутского государственного университета, региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Петров: «Настроения оказались не самые благополучные, и погода в том числе сделала свое дело, в результате очень низкая явка. Я не исключаю, что это будет одна из самых низких явок в стране, и уж точно это самая низкая явка в истории федеральных, национальных выборов в Иркутской области — чуть-чуть больше 30%. Если взять выборы пятилетней давности, тогда было 47%, то есть явка больше чем на 15% просто рухнула.

К сожалению, это первое, что бросается в глаза, и я думаю, здесь надо задуматься власти о том, что же происходит, почему избиратели так относятся к институту выборов, ведь если только один из трех ходит на выборы, то это говорит о том, что что-то не очень хорошо в нашем Датском королевстве. Здесь нужно действительно устраивать серьезную общественную дискуссию, объяснять и попытаться понять, что происходит.

Второй момент — это то, что сам день голосования в принципе уже не несет ничего нового, все самое интересное происходит до дня голосования, во время долгосрочного наблюдения. В день голосования мы можем говорить только о таких мелких нарушениях, как подкуп избирателей и подвоз, которые, с точки зрения региона, вряд ли привнесут какие-то изменения в картину. А вот если смотреть на все выборы в комплексе, то можно устроить такое серьезное изучение, потому что где-то наблюдается отказ сильных кандидатов от участия в выборах и ситуация с праймериз, когда тоже было не все понятно.

Ну и третий важный момент — это то, что к Иркутской области присоединена Молдавия, это 42 тысячи человек граждан Российской Федерации. Я думаю, что если вдруг в Молдавии сегодня будет очень высокая явка, то это может сильно повлиять на общую картину. То есть если в Иркутской области явка очень низкая, а в Молдавии она будет, например, 60%, то получится, что именно иностранные жители де-факто могут и выбрать иркутского депутата», — сказал Алексей Петров.

На 18:00 (по местному времени) явка в Иркутской области составила 28,88%, а в Иркутске — 19%. Голосование так же уже завершилось на Дальнем Востоке и в остальных регионах Сибири, там ведется подсчет голосов.