Выборы в Севастополе прошли в рамках действующего законодательства

18 сентября выборы в Государственную Думу РФ впервые прошли в Крыму и Севастополе. На 18:00 по местному времени в Севастополе явка достигла 40%. Голосование прошло в рамках законодательства, что для крымского региона очень важно, рассказал «Полит.ру» заместитель председателя Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов: «Все прошло спокойно, без каких-либо явных нарушений. Я сегодня голосовал рано с утра, явка на выборах, с моей точки зрения, была достаточно высокая. Люди шли на выборы, как на праздник, были очереди за бюллетенями.

С моей точки зрения, процесс идет в рамках действующего законодательства. Этот процесс достаточно важен для Севастополя и Крыма, потому что впервые за сто лет Севастополь и Крым могут быть представлены в высшем законодательном органе Российской Федерации и полностью интегрироваться в законодательную систему России.

Носителем высшей власти в Российской Федерации является народ, и сегодня у граждан Севастополя и Крыма появилась возможность реализовать свое право быть представленными в органах власти путем участия в выборах в Государственную Думу и в советы местных муниципальных образований», — рассказал Олег Гасанов.