Низкая явка в Санкт-Петербурге обусловлена особенностями предвыборной кампании

Выборы в Санкт-Петербурге прошли спокойно, а низкая явка обусловлена такими особенностями этой предвыборной кампании, как скомканность и сильная сжатость по времени. Об этом «Полит.ру» рассказал политолог, кандидат политических наук Евгений Негров: «Выборы прошли достаточно спокойно и предсказуемо, в том русле, в котором уже третий электоральный цикл проходят все выборы. Каких-то кардинальных отличий по сравнению с тремя прошедшими циклами нет.

Более конкретные отличия связаны, конечно, с теми особенностями кампании, которые мы наблюдали: она была скомкана, она была связана с очень сжатым временным отрезком, а с другой стороны, с желанием официального политического дискурса соблюсти равные условия для агитации, пропаганды и возможности агитации для электорально значимого большинства. Именно исходя из тех условий, которые уже были, явка, по моим оценкам, ниже на несколько процентных пунктов по сравнению с прошлыми выборами, что тоже естественно укладывается в тот тренд, который мы наблюдаем уже третий электоральный цикл», — сказал Евгений Негров.

Низкую явку на выборах в Санкт-Петербурге политолог также объяснил традиционной особенностью, характерной для всех городов-миллионников в России. По его словам, такая же картина наблюдается во всех крупных городах, и Петербург не имеет в этом вопросе какого-то «сверхстатуса», а просто вписывается в сложившуюся урбанистическую концепцию городов-миллионников.