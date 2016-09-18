Наличие альтернативы не отразится на результатах выборов в Татарстане

Парламентские выборы-2016 отличаются от предыдущих наличием «жестких противников» политического курса президента, но на результатах выборов в Татарстане это не отразится. Об этом «Полит.ру» рассказал политолог Раис Сулейманов: «На этих выборах появилась возможность сделать альтернативный выбор — проголосовать за партии, которые позиционируют себя как жесткие противники курса нынешнего президента России Владимира Путина, это ПАРНАС, который очень четко себя позиционирует как «антипутинцы». На предыдущих выборах все партии, которые были, себя таковыми открыто не позиционировали. Здесь это было, но не сыграло в какой-то степени на результатах, в Татарстане это точно не сыграло, об остальных регионах мне судить сложно, возможно, другой расклад сил будет в Москве. Только благодаря этому было немного интересно наблюдать за предвыборной борьбой, но не более того.

Я был на выборах, и меня удивило, что очень много народа пришло. Я пришел днем, и было много народа, не знаю, чем это объяснить, возможно, это стечение обстоятельств. Была даже определенная очередность на участке, что для предыдущих выборов было большой редкостью. Почему народ пошел, мне сложно сказать. Может быть, были созданы условия, при которых люди вынуждены идти на выборы, то есть их заставляют, а не они сами решают идти на выборы. На предыдущих выборах такого не было.

Может быть, это и хорошо, с одной стороны, что люди могут высказать свое мнение, но неизвестно, насколько они добровольно это делают. Возможно, это рост гражданского самосознания, люди хотят изменить социально-экономическую ситуацию и поэтому идут голосовать», — сказал Раис Сулейманов. На 18:00 по местному времени явка в Татарстане составила 69,41%.

Также, по словам эксперта, в процессе голосования было выявлено одно нарушение в небольшом городе на северо-западе региона — Кукморе. Там был выявлен и зафиксирован вброс 80 бюллетеней, однако пока, по мнению Сулейманова, преждевременно говорить о том, насколько это массовое явление.