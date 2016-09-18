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18 сентября 2016, 23:00
выборы Тульская область

Оппозиции в Тульской области не хватило креатива, чтобы переломить ситуацию в свою пользу

Результаты выборов в Тульской области не будут сюрпризом, политические предпочтения в регионе совпадают с общефедеральными, а оппозиция недостаточно креативно подошла к вопросу агитации. Об этом «Полит.ру» рассказал тульский политолог Сергей Рунько: «Выборы в Тульской области прошли спокойно, как по заявлению облизбиркома, так и в в целом без особых эксцессов. Если говорить об агитации, то партии от оппозиции разочаровали отсутствием какого-то креатива, который смог бы переломить ситуацию как на губернаторских выборах, так и на парламентских. Одномандатные округа в целом предсказуемо и с высокой долей вероятности берет «Единая Россия». Несколько испортило ситуацию со спокойными выборами наличие наглядной агитации, которая очевидно нарушала правила дня тишины. 

Пока первых данных с избирательных участков еще нет, трудно сказать по поводу симпатий и точного распределения голосов, но симпатии в целом не сильно отличаются от общефедеральных трендов», — сказал Сергей Рунько. 

Напомним, что 18 сентября в России состоялся единый день голосования, россияне выбирали депутатов в Госдуму седьмого созыва, региональные законодательные собрания, а также губернаторов в ряде регионов.

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