Высокая явка на выборах в Тюменской области обеспечена активной работой партий с населением в последние месяцы

На выборах в Тюменской области на 18:00 часов по местному времени явка составила 74,3%, это один из самых высоких показателей по стране. Уральский политолог Андрей Шуклин связал это с целым рядом факторов: «Высокую явку можно объяснить тем, что в последние полгода, примерно с марта, Тюмень живет бурной политической жизнью, то есть многие партии активизировались: проводилась работа с населением, встречи, реализовывались различные соцпроекты на партийных площадках, все социальные сети пестрели различными кандидатами. Кстати, особенность нынешней кампании в том, что она не только через газеты и телевидение велась, но еще и через интернет проникала в жизнь каждого тюменского обывателя, там регистрировались политики, кандидаты, они рассказывали о себе, и по сути дела в интернете дублировалось все то, что мы видели на телевидении.

В принципе, помимо информпропаганды, до людей была донесена мысль о том, что на выборы ходить важно. Даже среди оппозиционеров, которые раньше ратовали за то, что на выборы ходить не стоит, сейчас укоренилась мысль о том, что на выборы все-таки идти надо. К тому же, веер политических предпочтений очень велик, все партии были представлены, допущены на дебаты, информплощадки, они везде фигурировали.

В этот раз многие авторитетные люди выступали на различных площадках и говорили о том, что на выборы нужно идти, то есть не только представители власти, но и бизнесмены, публичные общественные деятели. У людей приподнятое настроение, ощущение праздника, что что-то меняется, укореняется мысль, что воля народа — это судьба России. Люди к этому подошли ответственно. Также была информация о розыгрыше квартир и машин в Тюменской области в рамках марафона «Золотая осень», и на него тоже реагируют.

В регионе была создана атмосфера доброжелательности, никто ни на кого не давил, все партии были в одинаковых условиях, и потому у людей родилось осознание того, что они могут что-то сделать. Когда бюджетников, студентов мобилизуют силой, получается другая атмосфера, в этот раз ничего такого не было, и люди сами пошли голосовать. Когда выборы свободные, тогда и явка большая, всем радостно и приятно, и я считаю, что выборы такими и должны быть: без злоупотреблений, с наблюдателями от всех партий, когда все открыто и прозрачно.

К тому же, у нас в регионе очень любят губернатора Владимира Якушева, и он тоже призвал к тому, что нужно прийти на выборы и высказать свою гражданскую позицию», — рассказал Андрей Шуклин.