Во Владивостоке выборы прошли спокойно и без нарушений

Выборы в административном центре Приморского края в этот раз прошли спокойно, рассказал «Полит.ру» политолог из Владивостока Денис Головчан: «Во Владивостоке выборы в этом году прошли гораздо тише, чем предыдущие, более спокойно. Может быть, на фоне паводка, который был в Приморском крае, люди озадачены другими вопросами, нежели выборами. В целом, явка, исходя из новостей по сбору данных территориальных избирательных комиссий, выше среднего.

Бюллетени уже начали обрабатывать, и там будет уже будет видно. Каких-то фальсификаций, как это было в предыдущий раз, нет, нарушений жестких тоже нет. В этом году представленных партий гораздо больше, чем в прошлом. Многие лидеры политических партий в этом году приезжали во Владивосток и встречались с избирателями, то есть работа проводилась неплохо опять же по сравнению с предыдущими выборами.

В целом, оценка, конечно, лучше, чем в прошлом. Очень интересно, как в этом году пройдут выборы в отношении «Единой России», потому что оценка губернатора ниже среднего, то есть предыдущий губернатор был гораздо лучше, согласно соцопросам населения. Посмотрим, конечно, как люди отразят свое волеизъявление», — сказал Денис Головчан.

В 13:00 по московскому времени избирательные участки были закрыты и начался подсчет голосов. По состоянию на 15:00 (по местному времени), во Владивостоке явка составила 23,45%, а по Приморскому краю — 25,48%.