ЦИК обнародует окончательные результаты выборов в конце недели

Итоги выборов в Госдуму, которые прошли накануне, окончательно будут подведены в пятницу 23 сентября. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Она также сообщила, что явка на думских выборах составила 47,81%. «Явка —47,81%. Она меняется. Явка как явка», — прокомментировала глава ЦИК.

По итогам обработки 93% бюллетеней «Единая Россия», по ее словам, получает конституционное большинство в нижней палате парламента: по предварительным данным, у партии 140 мандатов по спискам и 203 по одномандатным округам. То есть всего 343 или больше 3/4 от общего числа депутатов.

КПРФ, по предварительной информации, получает 13,45% по партийным спискам (35 мандатов) плюс 7 кресел по одномандатным округам. ЛДПР — 13,24% (34 мандата по партийным спискам) плюс 5 мандатов, «Справедливая Россия» — 6,17% плюс 7 мандатов.

Партии «Родина» и «Гражданская платформа» будут представлены каждая одним одномандатником, также в Думе будет один самовыдвиженец.