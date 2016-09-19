«Жену Ватсона» обокрали на вручении «Эмми»

Актрису британского телесериала «Шерлок», актрису Аманду Аббингтон обокрали во время вручения премии «Эмми», пишет ET Online.

Аббингтон играет в сериале супругу доктора Ватсона — компаньона детектива Шерлока Холмса.

На церемонии «Эмми» 18 сентября серия сериала «Безобразная невеста» была признана лучшим телефильмом года. Статуэтку вместе с коллегами получала Аббингтон.

В то время, когда она находилась на сцене, по ее словам, кто-то украл ее кошелек, который она оставила под стулом.

В итоге Аббингтон осталась без телефона и водительских прав.

Во время вручения «Эмми» во время выходя звезд на сцену их места занимает массовка, так называемые «сит-филлеры» — «заполнители мест».

«Эмми» — американская премия, которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара».