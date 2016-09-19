СМИ сообщили о существовании в Нью-Йорке «активной террористической ячейки»

Американские полицейские подозревают, что в Нью-Йорке и Нью-Джерси может действовать активная террористическая ячейка, передает NBC со ссылкой на информированный источник.

17 сентября СМИ сообщили о взрывах в Нью-Джерси в парке Сисайд-Хайтс и на Манхэттене. Эксперты, изучившие взрывные устройства пришли к выводу, что все самодельные устройства были привязаны к сигналу мобильного телефона.

На Манхэттене от взрыва пострадали 29 человек.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что сейчас в городе больше полицейских, чем когда-либо.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал происшествия террористическим актом, хотя не смог связать их ни с одной международной террористической организацией.

«По правде говоря, нам повезло, что никто не убит, и пострадало всего 29 человек», — подчеркнул он.