Станислав Андрейчук о выборах в Алтайском крае

Мы публикуем комментарий руководителя Сибирского антикоррупционного центра «Transparency International», председателя регионального отделения объединения «Голос - за честные выборы» в Алтайском крае Станислава Андрейчука:

«Избирательная кампания в Алтае велась довольно грязно, по признанию многих экспертов-политологов. Этот факт достаточно сильно повлиял непосредственно на день выборов. Вчера, уже рано утром были пойманы экипажи, организованные для круизного голосования. К сожалению, не смотря на то, что нарушителей задержала полиция, был составлен протокол, произведена видеозапись, изъяты все схемы движений, списки с фамилиями, именами и отчествами членов избирательных комиссий, которые были задействованы в фальсификациях, краевая избирательная комиссия и правоохранительные органы в этой ситуации приняли решение самоустраниться. Более того, председатель краевого избиркома, Акимова И.А. в ходе прямой трансляции с ЦИКом заявила, что у неё нет данных о нарушениях. Она не знает номера автомобилей, предназначенных для круизного голосования, хотя к моменту прямой трансляции в Краевом Центризбиркоме уже была жалоба по этому поводу, в которой вся ситуация о нарушениях подробно излагалась. Печально, что с самого начала избирательной кампании и непосредственно до самих выборов краевая избирательная комиссия вела себя отстраненно, совершенно не вникая в проблемы, придерживаясь принципа «моя хата с краю, ничего не знаю».

Результаты голосования в Алтайском крае в целом не радуют. Явка по региону невысокая, всего 36% . Партия «Единая Россия» также набрала около 36% голосов, это довольно низкий показатель по сравнению с другими регионами страны. ЛДПР вышла на данный момент на второе место с 19%. КПРФ набрала 12%, у эсеров 12,5% . На четырех одномандатных округах прошли представители от « Единой России».

Наблюдатели отметили, что в ночь голосования в Барнауле избирательные комиссии сознательно затягивали подсчет голосов до 11 утра 19 сентября с целью пересидеть наблюдателей, для того чтобы без их присутствия скорректировать результаты. К счастью, наблюдатели проявили выдержку и не дали возможности членам комиссий сфальсифицировать итоги выборов. По моим оценкам, кампания в Алтайском крае грязная. За ведение, которой должностные лица, начиная с председателя избиркома, заканчивая главой региона, который в течение всей кампании вмешивался в её ход, должны понести наказание. Элла Памфилова достаточно эмоционально заявляла о наказаниях за нарушения в Алтае. На сегодняшний день будет сложно собрать доказательную базу о фальсификациях на выборах и грамотно её юридически оформить, но будем стараться это сделать. Мне бы очень хотелось, чтобы правоохранительные органы вплотную занялись вопросом о нарушениях в крае. Это уголовное преступление, подрывающее тренд об открытости, чистоте и легитимности выборов. Оставлять подобное без внимания нельзя».