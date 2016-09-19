Явка на выборах в Госдуму составила 48%

В выборах депутатов Госдумы приняли участие 47,81% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

По итогам подсчета 90% бюллетеней «Единая Россия» набирает 54,21% голосов, КПРФ — 13,53%, ЛДПР — 13,28%, у «Справедливой России» — 6,19%.

Выборы прошли 18 сентября. Помимо депутатов Госдумы, выбирались представители местных органов власти.

Нынешняя явка на думских выборах самая низкая в современной истории России. До этого самая низкая явка на выборах в Госдуму была в 1993 году — 54,81%.