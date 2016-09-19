Президент Киргизии не поехал в Нью-Йорк из-за проблем с сердцем

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не примет участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики.

Во время полета из Бишкека в Стамбул, где киргизская делегация должна была сделать пересадку, Атамбаев почувствовал боль в груди, в связи с чем ему провели первичное медицинское обследование.

После осмотра врачи обнаружили у президента симптомы проблем с сердцем и посоветовали ему срочно пройти углубленное медобследование.

Атамбаев согласился, как сообщается, некоторое время будет находиться под наблюдением врачей.

Вместо президента делегацию Киргизии в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.