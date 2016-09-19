19 сентября 2016, 12:51
Глава избиркома Москвы связал низкую явку с плохой погодой
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что низкая явка на выборах в Госдуму в столице связана с погодными условиями, сообщает «Интерфакс».
«Я думаю, что сыграла погода в первую очередь. Вчера были проливные дожди и холод», — заявил чиновник.
Он привел данные по явке на выборах в Госдуму, в Москве, по данным на утро 19 сентября она составила 35,18%.
Повысить явку могут данные с избирательных участков, находящихся за границей, отметил Горбунов.
По итогам подсчета 94,94% бюллетеней в Москве первое место у партии «Единая Россия» — 37,55%.
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