Глава избиркома Москвы связал низкую явку с плохой погодой

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что низкая явка на выборах в Госдуму в столице связана с погодными условиями, сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, что сыграла погода в первую очередь. Вчера были проливные дожди и холод», — заявил чиновник.

Он привел данные по явке на выборах в Госдуму, в Москве, по данным на утро 19 сентября она составила 35,18%.

Повысить явку могут данные с избирательных участков, находящихся за границей, отметил Горбунов.

По итогам подсчета 94,94% бюллетеней в Москве первое место у партии «Единая Россия» — 37,55%.