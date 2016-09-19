Россиянина обвинили в изнасиловании 100 жительниц Белоруссии

Житель Санкт-Петербурга, задержанный в ноябре 2015 года в Белоруссии, сознался в изнасиловании около 100 женщин в республике. Об этом сообщается на сайте УВД минского облисполкома.

45-летний гражданин России был задержан по подозрению в серии изнасилований в Брестской и Минской областях. На допросе он заявил, что насиловал женщин в 1994 по 2014 год, когда приезжал в Брестскую область к родственникам.

Преступления совершались вблизи железнодорожных станций рядом с лесом.

«В ряде случаев обвиняемый не только насиловал своих жертв, но и забирал у них украшения, деньги, ценные вещи. Изнасилования сопровождались угрозами физической расправы, порой для этого использовался нож», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что жертвами насильника становились в том числе несовершеннолетние. В ходе расследования информация о преступлениях подтвердилась.

Белорусская милиция распространила фотографии задержанного с просьбой к жертвам изнасилования связаться с правоохранительными органами.