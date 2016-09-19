Белгородский избирком отменил итоги выборов на участке из-за вбросов

Избирательная комиссия Белгородской области отменила результаты выборов на одном из участков из-за вброса бюллетеней для голосования. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Ранее в сети распространилось видео, сделанное одним из наблюдателей на УИК №1198. На кадрах женщина вбрасывает пачки бюллетеней в урну для голосования и просит своих коллег ей помочь. Как сообщает белгородское издание «Фонарь», вброс произошел в поселке Томаровка Яковлевского района.

В облизбиркоме назвали факт нарушения со стороны членов УИКа очевидным.

По словам Памфиловой, вброс происходил, когда наблюдатели вышли.

«Однако один из наблюдателей перед уходом оставил включенной видеокамеру и позже обнаружил запись на своем телефоне. Прокуратура сейчас проводит проверку, а областной избирательной комиссией принято решение об отмене результатов выборов на данном участке», — сообщила глава ЦИК.