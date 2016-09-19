В Томске суд заблокировал крупнейший гей-портал Рунета

По решению Парабельского суда Томской области Роскомнадзор заблокировал крупнейший гей-портал BlueSystem.ru. Об этом сообщает The Novosib room.

О внесении в список запрещенных сайтов сообщила администрация гей-портала. При этом она утверждает, что не получала никаких предупреждений от Роскомнадзора.

Отметим, судебное решение было вынесено еще в мае, однако решение Роскомнадзора появилось на главной странице сайта при его загрузке только 19 сентября.

Стоит отметить, что посещаемость BlueSystem.ru составляла более 100 тысяч человек в сутки.