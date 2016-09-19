Умерла героиня фильма «Звуки музыки»

В пригороде Лос-Анджелеса скончалась актриса Чармиан Кэрр, сыгравшая роль дочери Лизль в фильме-мюзикле «Звуки музыки», сообщает Reuters со ссылкой на родных актрисы.

Кэрр умерла 17 сентября от осложнений, вызванных редкой формой деменции. Актрисе было 73 года.

Роль в «Звуках музыки» (1965) стала самой запоминающейся в карьере актрисы.

Кэрр написала две книги воспоминаний: «Навсегда Лизль» и «Письма к Лизль».