19 сентября 2016, 11:56
Умерла героиня фильма «Звуки музыки»
В пригороде Лос-Анджелеса скончалась актриса Чармиан Кэрр, сыгравшая роль дочери Лизль в фильме-мюзикле «Звуки музыки», сообщает Reuters со ссылкой на родных актрисы.
Кэрр умерла 17 сентября от осложнений, вызванных редкой формой деменции. Актрисе было 73 года.
Роль в «Звуках музыки» (1965) стала самой запоминающейся в карьере актрисы.
Кэрр написала две книги воспоминаний: «Навсегда Лизль» и «Письма к Лизль».
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