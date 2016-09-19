Путин принял в Кремле отстраненных членов паралимпийской сборной

Президент РФ Владимир Путин начал награждение российских паралимпийцев, которые были отстранены от участия в Играх в Рио-де-Жанейро по решению Международного паралимпийского комитета. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Церемония награждения проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Почетные грамоты получили 23 спортсмена.

Путин отметил, что решение об отстранении российской паралимпийской сборной было несправедливым и нечестным, в то время как команда была готова «на все сто».

«Мы не приветствуем действия хакеров, как известно, но благодаря им стало известно, что люди, которые принимали участие в Олимпийских играх и внешне для всех были абсолютно здоровыми, оказывается, принимали запрещенные препараты, причем такие препараты, которые давали и дают явные преимущества в спортивной борьбе. А почему то наши паралимпийцы только по какому то непонятному никому подозрению в применении непонятно каких препаратов отстраняются от Паралимпиады. Безусловно, это решение нечестное, лицемерное и трусливое», - подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что необходимо добиться прозрачности проверок спортсменов, чтобы «мировая спортивная общественность знала – кого проверяют, когда проверяют, как проверяют, каковы результаты этих проверок и какие решения приняты по этим проверкам».

Глава государства также отметил, что итоги Открытых всероссийских спортивных соревнований показали твердую волю и железный характер российских спортсменов, обратив внимание на то, что в ходе игр «удалось улучшить более двух десятков рекордов мира, а в ряде дисциплин превзойти достижения Паралимпиады в Рио».

Путин заверил паралимпийцев, что подобные соревнования будут проводиться регулярно.

Напомним, что альтернативные Паралимпийские игры было решено проводить в России после того, как российским спортсменам было отказано принять участие в Паралимпиаде в Рио.