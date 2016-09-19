Дания подтвердила участие в авиаударах по сирийским войскам

Два из четырех военных самолетов, нанесших удар по войскам сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зор 17 сентября, принадлежат ВВС Дании. Об этом говорится в сообщении на сайте вооруженных сил страны.

«Два датских истребителя F-16 приняли участие в этих атаках вместе с самолетами других стран», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что бомбардировка велась по группировке ИГ (запрещена в России) и была прекращена, когда от России пришло сообщения, что ударам подверглись правительственные силы Сирии.

В результате авианалета погибли 62 сирийских военных, более 100 получили ранения.