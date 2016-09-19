Алишер Усманов заменил 110-метровую яхту на более длинную

Российский долларовый миллиардер Алишер Усманов этим летом приобрел яхту длиной 156 метров, из-за этого он выставил на продажу яхту меньшего размера (длиной 110 метров). Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на основателя сайта по продаже яхт Yacht Harbour Дмитрия Семенихина.

На его ресурсе появилось сообщение о том, что Усманов продает 110-метровую яхту Ona.

На этом судне 2008 года постройки находятся бассейн и вертолетная площадка. Источник Forbes на яхтенном рынке сообщал в 2013 году, что такая лодка может стоить от 200 млн евро.

Каждую новую яхту Усманов называет Dilbar в честь своей матери Дильбар. А яхту, выставленную на продажу, переименовывает.