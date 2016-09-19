В Тверской и Тульской областях врио губернаторов побеждают на выборах

После обработки 100% протоколов на выборах главы Тульской области зафиксирована победа врио губернатора Алексея Дюмина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Сергея Костенко.

Явка на выборах в регионе составила 45,5%. За Дюмина проголосовали 461 тысячи 411 избирателей или 84,17%.

За самовыдвиженцем Дюминым по итогам голосования на втором месте оказался Олег Лебедев от КПРФ с 7,53% голосов, на третьем - Олег Веселов («Коммунисты России») с 3,41%. Далее следует Николай Огольцов («Российская партия пенсионеров») с 2,92%.

Между тем на выборах в Тверской области на выборах побеждает временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, который набирает 72,66% голосов после обработки 91,27% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя облизбиркома.

Конкурент Рудени врач-стоматолог Илья Клейменов («Коммунисты России») получает 9,58% голосов, а депутат Госдумы Антон Морозов от ЛДПР - 14,43%.