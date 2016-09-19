«Единая Россия» набрала в Чечне более 96% голосов

По предварительным данным, «Единая Россия» набирает 96,29% голосов на выборах в Госдуму в Чеченской Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на избирательный комитет Чечни.

«По результатам обработки 99,57% протоколов "Единая Россия" набирает более 96,29% голосов, на втором месте "Справедливая Россия" с 1,12%. Остальные партии набрали менее одного процента голосов», — цитирует агентство представителя избиркома.

На выборах в Госдуму седьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36 лидирует Адам Делимханов (93,24% голосов).

Напомним, что 18 сентября в Чечне проходили прямые выборы главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы и парламента Чечни и выборы в органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что врио главы Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 15,16% протоколов набирает 97,05% голосов.