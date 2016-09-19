Результаты выборов отменены на одном из участков Ростовской области

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов заявил о признании результатов выборов одного из избирательных участков недействительными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть все основания считать, что на этом избирательном участке предотвращена фальсификация. Решением территориальной комиссии результаты были признаны недействительными. Я уверен, что здесь будут и кадровые решения приняты», — цитирует агентство Юсова.

Сергей Юсов также отметил, что еще на двух избирательных участках подсчеты голосов ведутся в присутствии сотрудников правоохранительных органов. При этом фактов фальсификации не обнаружено.