Кремль рассказал о причинах в разнице результатов ЦИК и экзит-полов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил разночтения в результатах голосования по завершившимся выборам относительно «Единой России». Данные экзит-полов отличаются от итогов ЦИК на несколько процентов. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Объяснение очень простое. Предварительные итоги, которые дает ЦИК, — это реальные цифры, а прогнозы ФОМ и ВЦИОМ — это некие предположения, основанные на неких алгоритмах и результатах социологических исследований, которые, однако, не могут считаться конкретными показателями, безусловно», — говорит Песков.

Так, по данным ВЦИОМ, за воскресенье «Единая Россия» набирает 44,5% голосов, по данным ФОМ — 48,7%. По аналогичным предварительным итогам по федеральному избирательному округу ЦИК, «Единая Россия» набирает 54,19% по итогам подсчета 95,26% голосов.

При этом глава ЦИК РФ Элла Памфилова заверила, что «вводных сверху» в ходе избирательной кампании не было, и выборы проходили в условиях максимальной прозрачности.

«Что я могу сказать о выявленных нарушениях на сегодняшний момент? Сразу скажу, что в большинстве случаев в нынешней кампании никаких вводных сверху не было, их и не ожидали с учетом той политики, которую проводил ЦИК, а самостоятельно принимали решения», - сообщила Памфилова.