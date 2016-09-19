«Игра престолов» признана лучшим драматическим сериалом

Главную награду американской телевизионной премии «Эмми» как лучший драматический сериал получила «Игра престолов», сообщается на сайте организаторов.

Помимо главной премии, сериал признан лучшим в области спецэффектов, за работу сценаристов и режиссеров.

Лучшим актером в драматическом сериале на 68-й церемонии награждения был назван актер Рами Малек из «Мистера Робота», актрисой — Татьяна Маслани из «Темного дитя».

Лучшим комедийным сериалом и многосерийной комедией назван «Вицепрезидент». Лучшими комедийными актерам и стали Джеффри Тэмбор и Джулия Луис-Дрейфус из «Очевидного».

Лучшим мини-сериалом назван «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений».