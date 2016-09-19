19 сентября 2016, 09:36
«Игра престолов» признана лучшим драматическим сериалом
Главную награду американской телевизионной премии «Эмми» как лучший драматический сериал получила «Игра престолов», сообщается на сайте организаторов.
Помимо главной премии, сериал признан лучшим в области спецэффектов, за работу сценаристов и режиссеров.
Лучшим актером в драматическом сериале на 68-й церемонии награждения был назван актер Рами Малек из «Мистера Робота», актрисой — Татьяна Маслани из «Темного дитя».
Лучшим комедийным сериалом и многосерийной комедией назван «Вицепрезидент». Лучшими комедийными актерам и стали Джеффри Тэмбор и Джулия Луис-Дрейфус из «Очевидного».
Лучшим мини-сериалом назван «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений».
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