Адвокат Шумахера рассказал о его состоянии из-за судебных исков

Адвокат немецкого гонщика Михаэля Шумахера Феликс Дамм заявил, что его клиент «не может ходить». Об этом сообщает ВВС.

Заявление было сделано в связи с иском, который правозащитник намеревается подать против немецкого издания Bunte. В 2015 году оно, ссылаясь на собственные источники, опубликовало информацию о том, что знаменитый гонщик может ходить с помощью ассистента и даже двигает рукой.

Агент Шумахера Сабина Кем также отрицает столь заметный прогресс в лечении Шумахера.

«К сожалению, после недавнего сообщения в прессе, я вынуждена сообщить, что информация о том, что Михаэль снова может двигаться и шевелить рукой не соответствует действительности. Я считаю подобные заявления безответственными, учитывая серьезность его травм. К сожалению, такие сообщения дают ложную надежду людям, которые переживают за Михаэля», — сообщила она.

В феврале 2016 года бывший босс гонщика, Луки ди Монтеземоло, сообщил, но у него есть новости о здоровье Шумахера, но, к сожалению, ничего хорошего он сообщить не может.

29 декабря 2013 года Шумахер отправился кататься на гору Солир на французском курорте Мерибеле. Во время спуска со склона спортсмен упал и сильно ударился головой о камень, из-за чего его шлем разлетелся на части. Врачи погрузили его в искусственную кому. Шумахер перенес две операции, в том, числе, трепанацию черепа.