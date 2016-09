СМИ сообщили о задержании пяти человек в связи со взрывом в Нью-Йорке

Не менее пяти человек были задержаны в связи со взрывом на Манхэттене и доставлены под стражей в ФБР. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Мы остановили автомобиль, привлекший внимание в расследовании. Никто не был обвинен в каком-либо преступлении. Расследование продолжается», - сообщается в twitter ФБР Нью-Йорка.

We did a traffic stop of a vehicle of interest in the investigation. No one has been charged with any crime. The investigation is continuing