СМИ сообщили о задержании пяти человек в связи со взрывом в Нью-Йорке

Не менее пяти человек были задержаны в связи со взрывом на Манхэттене и доставлены под стражей в ФБР. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Мы остановили автомобиль, привлекший внимание в расследовании. Никто не был обвинен в каком-либо преступлении. Расследование продолжается», - сообщается в twitter ФБР Нью-Йорка.

We did a traffic stop of a vehicle of interest in the investigation. No one has been charged with any crime. The investigation is continuing — FBI New York (@NewYorkFBI) 19 сентября 2016 г.

Автомобиль остановлен у моста Веррацано-Нарроус, который соединят Бруклин и Стэйтен-Айленд в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось о мощном взрыве на Манхэттене между 23-й улицей и 6-й авеню, в результате которого пострадали около 30 человек.

Позднее правоохранительные органы обнаружили еще два взрывных устройства, которые не были приведены в действие.