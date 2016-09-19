Freedom House заявила о нелегитимности думских выборов в Крыму

Американская правозащитная организация Freedom House считает нелегитимным голосование на выборах в Госдуму России на территории Крыма. Об этом сообщил вице-президент организации Роберт Герман, передает «Интерфакс».

«Выборы, прошедшие в России, а также в оккупированном Крыму, не легитимизируют российскую власть на украинской территории. Это "голосование" было каким угодно, но только не свободным и справедливым», — цитирует его агентство.

По словам правозащитника, «жители Крыма не могли решать, ни кто выиграет выборы, ни кто станет якобы их представителями» в Госдуме.

Голосование в Крыму, как и по всей России, проводилось 18 сентября. Жители полуострова выбирали депутатов Госдумы и представителей местных органов власти.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года.