В центре Москвы зарезали флориста

В центре Москвы зарезана девушка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девушка, работавшая флористом, шла по улице, когда на нее напал неизвестный и нанес ножом ранения в шею», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступник четырежды ударил жертву в шею, схватил ее сумку и скрылся.

Как сообщила агентству старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, тело девушки было обнаружено у жилого дома на Хамовническом валу. Установлено, что личные вещи убитой похищены. Неизвестно, связано ли убийство с ее работой.

Как сообщила Иванова, в настоящее время возбуждено уголовное дело, выясняются мотивы преступника и обстоятельства случившегося.