«Голос» рассказал о больших нарушениях на выборах-2016

По итогам состоявшихся в 40 регионах России выборов движение «Голос» опубликовало заявление с результатами наблюдения.

В нем отмечается, что по сравнению с 2011 годом отмечено снижение зафиксированных нарушений агитационной кампании и число фальсификаций на выборах. Однако сохранились «круизные голосования» и попытки вброса бюллетеней, нарушения при голосовании по открепительным, «на дому», незаконное голосование (342), процедурные нарушения (400), нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ (290), незаконная агитация (181), нарушение правил подведения итогов выборов, искажение результатов (162), нарушение в оформлении участка (138), невключение в списки избирателей, непредоставление права голоса (134), принуждение избирателей, нарушение тайны голосования (109).

«Голос» контактировал, что зафиксированное число нарушений в ходе агитационной кампании следует признать большим. Административный ресурс по-прежнему использовался во всех традиционных формах, однако грубых прямых фальсификаций было меньше, чем в 2011 году.