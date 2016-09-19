На Рублевке убит лидер украинского «Оплота»

В ресторане подмосковного элитного поселка Горки-2 застрелен глава украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший офицер МВД Жилин создал «Оплот» в Харькове в 2010 году, в 2013-2014 годах организация выступала резко против Евромайдана, его активисты вступали в столкновения с майдановцами.

«Сегодня вечером в ресторане "Ветерок", расположенном в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из пистолета в двух посетителей, после чего скрылся», — рассказал собаеседник информагентства.

Он добавил, что 40-летний Жилин скончался от ранений, его спутник Андрей Козырев был доставлен в больницу.

По предварительным данным, киллер поджидал обоих за столиком в ресторане и открыл огонь, когда они вошли в заведение. После этого он уехал на машине с водителем.