Песков подтвердил уход куратора Госдумы в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил уход с поста заместителя начальника управления президента по внутренней политике Радия Хабирова, пишет «Интерфакс».

«Насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из управления по внутренней политике. Или уже ушел или уходит. Я не знаю, с какой формулировкой, но если я не ошибаюсь — по собственному желанию», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Хабиров уйдет в отставку на следующий день после выборов в Госдуму. Его преемником станет нынешний глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов.

14 сентября политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», сообщил «Полит. ру», что уход Хабирова является ожидавшимся и плановым.

«Эта отставка ожидаемая — она готовилась минимум пару лет. Радию Фаритовичу была предоставлена возможность "мягко" уйти, подобрав себе новое место работы (не знаю, какое). Большая часть людей, которые в свое время с ним пришли, уже трудоустроены в других местах. Так что это — достаточно плановая, ожидаемая ротация», — сообщил он.