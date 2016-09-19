После беспорядков у посольства РФ в Киеве возбуждено два дела о хулиганстве

В день проведения выборов на территории российских дипмиссий в Киеве украинские правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статье хулиганство. Об этом сообщает департамент коммуникации национальной полиции Украины.

«По событиям вблизи этого дипломатического учреждения открыты два уголовных производства по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках этих производств проводится досудебное расследование и устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушений», — сказано в сообщении.

18 сентября в управление киевской полиции были доставлены три человека. На одного из них составлен административный протокол, двух других отпустили. На одного мужчину протокол за хулиганство был составлен непосредственно у посольства РФ в Киеве.

В Одессе группа людей пыталась заблокировать вход в консульство, четверо мужчины были доставлены в полицию, где на них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Еще двое украинских граждан попытались устроить перед консульством потасовку, за которую были доставлены в полицию. На них также составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Во Львове и Харькове нарушений правопорядка не зафиксировано.

В ночь на 17 сентября около 20 молодых людей устроили пикет у диппредставительства РФ в Киеве и обстреляли здание из салютной установки. Председатель правительства Украины Владимир Гройсман назвал нападение на посольство РФ в Киеве «мелким инцидентом».

В интернете появилось видео, на котором глава общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаил Ковальчук избивает россиянина, пришедшего на выборы в российское посольство в Киеве.