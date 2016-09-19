Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 сентября 2016, понедельник, 04:03
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
19 сентября 2016, 01:36
Мемория

Мемория. Всеволод Иванов

Всеволод Иванов. Хабаровск.
Всеволод Иванов. Хабаровск.
Из архива В. Иванова-Ардашева

19 сентября 1888 года родился писатель Всеволод Иванов

 

Личное дело

Всеволод Никанорович Ивано́в (1888-1971) родился в Волковыске Гродненской губернии в семье уездного учителя живописи. В 1897 году семья Ивановых переселилась в Кострому, где мальчик получил начальное образование и поступил в Костромскую гимназию.

В 1912  году окончил историко-философский факультет Санкт-Петербургского университета. Во время учёбы в университете и после его окончания проходил стажировку и слушал лекции в Германии в Гейдельбергском университете и в университете во Фрейбурге. В эти же годы было напечатано первое его сочинение — в студенческом журнале была опубликована рецензия на философскую работу одного из коллег.

После окончания университета Иванов  начал службу в армии в пехотном полку в Тамбове. В 1913 году он сдает экзамены на прапорщика запаса и, получив офицерское звание, возвращается в Петербургский университет, намереваясь заняться научной деятельностью, но с началом первой мировой войны был призван в армию. Служил, в основном, в 107-м запасном батальоне города Вятки, где сначала командовал ротой, а затем учебной командой, неоднократно командировался в действующую армию. Осенью 1916 года написал «Наставление для борьбы за укрепленную полосу». Тогда же начинающий писатель опубликовал серию рассказов «Любовь и служба Касьянова», в которых описал чувства служившего в армии молодого человека. В августе 1916 года высочайшим приказом был награждён орденом Св. Анны 3-й степени за отлично-ревностную службу. В сентябрея 1917 года был произведён в подпоручики.

После Февральской революции был избран членом полкового комитета, служил в Перми. После Октябрьской революции по поручению Уралсовета в составе учебной команды полка совместно с отрядом революционных матросов из Петрограда участвовал в подавлении жестокого погрома, возникшего в Перми в ночь на 17 ноября.

Вскоре Иванов демобилизовался и в феврале 1918 года начал работать ассистентом профессора Л. В. Успенского, возглавлявшего кафедру философии права Пермского отделения Петербургского университета, а несколько позже стал преподавателем этой же кафедры. Публиковался в либеральных газетах. После занятия Перми белой Сибирской армией, в декабре 1918 года снова был мобилизован и назначен на работу в газету «Сибирские стрелки», а затем освобожден от службы по ходатайству Пермского университета.

В июне 1919 года Иванов был вызван в Омск профессором Н. В. Устряловым и стал работать в должности вице-директора «Русского бюро печати» — пропагандистского органа Омского правительства.

С марта 1920 по май 1921 года Иванов сотрудничал в газетах города Харбина в Китае. С мая 1921 года издавал и редактировал «Вечернюю газету» во Владивостоке, был близок к кругам Приамурского правительства.

В октябре 1922 года Иванов покинул Владивосток и эмигрировал сперва в Корею, а затем в Китай. В 1923 году переехав в Шанхай, приступил к работе над книгой «Мы», носящей подзаголовок «Культурно-исторические основы русской государственности». Книга была издана и имела известный успех, так как в ней анализировалась история отношений России и Азии; она не утратила своего значения и сейчас. Почти одновременно с романом «Мы» в 1926 году в Харбине Иванов издал небольшой сборник историко-лирических, стихов под названием «Беженская поэма», наполненных ностальгией по родине.

Примерно с этого времени начал сотрудничать с ТАСС.

С 1928 года Иванов занимал пост главного редактора русского издания китайского официоза «Гун Бао». С 1931 года официально поступил на работу в советскую газету, выходившую на английском и русском языках, «Шанхай Геральд» и получил советский паспорт. К этому времени он составил для посольства СССР обозрение по литературе Китая, по всем его 23 провинциям.

С момента получения советского гражданства труды Иванова через ТАСС начали попадать в центральную советскую прессу: «Правду», «Известия» и другие. Всеволод Никанорович написал в это время крупные исторические произведения: «Китай и его 24-я революция», «Манчжурия и КВЖД».

С началом Великой Отечественной войны Иванов в должности политкомментатора радиостанции «Голос Советского Союза» в Шанхае выступал трижды в неделю. По воспоминаниям современников, в японских концлагерях для английских граждан среди заключенных были особые переводчики, которые тут же переводили его комментарии своим собратьям.

В феврале 1945 года вернулся в Советский Союз. По возвращении на родину поселился в Хабаровске. Работал над циклом повестей о Китае первой половины ХХ века, куда вошли повести «Тайфун над Янцзы» (1952), «Путь к Алмазной горе» (1956), «Дочь маршала» (1969).

В 1957 году, после выхода романа-хроники «На Нижней Дебре» о революции 1905 года, Иванов был принят в Союз писателей. Это создало материальные условия для дальнейших занятий писательским трудом. Он совершил много поездок по стране, собирая материалы к своим будущим крупным историческим произведениям - «Черные люди» (1963), «Императрица Фике» (1968), «Александр Пушкин и его время» (1970).

Скончался Всеволод Иванов 9 декабря 1971 года. Похоронен на Центральном кладбище  Хабаровска.

 

Чем знаменит

 
Всеволод Иванов в дни Первой мировой войны. Источник: permarchive.ru

Наибольшую известность Вячеславу Иванову принесли исторические романы и повести. Роман «Черные люди» (1963), в котором воссоздаются драматические страницы русской истории допетровской эпохи, является одним из вершинных в творчестве писателя. Некоторые критики называли это произведение энциклопедией русской истории второй половины XVII века. Цикл исторических повестей «Императрица Фике» («Иван III», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике», 1968) рассказывает о трех узловых периодах отечественной истории, имевших принципиальные последствия для будущего России. Последним из опубликованных при жизни писателя стал крупный роман-исследование «Александр Пушкин и его время» (1970).

Помимо литературных произведений Всеволод Иванов также написал несколько философских работ: «Философия Владимира Соловьева» (1931), «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933), «Рерих. Художник, мыслитель» (1935), «Этюды по диалектической логике» и др.

 

О чем надо знать

В биографии писателя много тайн. Хабаровский публицист Владимир Иванов-Ардашев считает, что первым Штирлицем, одним из его прототипов, и был Всеволод Иванов. Именно поэтому он и вернулся в СССР только в 1945, после войны, хотя имел возможность сделать это намного раньше, поскольку еще в тридцатые годы получил советское гражданство и сотрудничал с ТАСС.

«Всеволод Никанорович Иванов был советский разведчик в Китае, по военной линии и по линии демиургов антисоветской пропаганды. Тяньцзин, Харбин, Шанхай, Пекин, Нанкин. Его личное дело... лежит в КГБ СССР, обратитесь туда, и у вас будет прекрасная тема для написания о нем повести», - утверждал Георгий Пермяков, служивший в лагере для высокопоставленных военнопленных личным переводчиком последнего китайского императора Пу И, находившегося в советском плену с 1945 по 1950 годы.

Интересно, что Всеволод Иванов был знаком с создателем Штирлица Юлианом Семеновым. Телеграмма, посланная Семеновым к 75-летнему юбилею писателя, гласит: «Дорогой Всеволод Никанорович! От всего сердца поздравляю вас с 75-летием! Желаю вам счастья и творчества. Всего самого хорошего. Искренне вас почитающий и любящий Юлиан Семенов».

 

Прямая речь

О себе: «У меня было три жизни. Первая - в дореволюционной России, вторая - за границей, третья - в Советском Союзе. И каждую я начинал с ничего - уходил в чем был, даже зубной щетки не прихватывал».

Об алкоголе: «С тех пор, как была изобретена водка, вопрос, что пить, был решен окончательно».

О власти: «В чем беда наших правителей? Они маленькие люди. Да, маленькие по уму, способностям. Недоразвитые. Прибитые идеологией. И оттого слышать ничего разумного не хотят: это их оскорбляет, они уверены, что все и обо всем сами знают».

 

6 фактов о Всеволоде Иванове

  • Свои книги подписывал «Вс.Н. Иванов», чтобы его не путали его с московским писателем Всеволодом Ива́новым
  •  Сотрудничал и состоял в переписке с Николаем Рерихом. Работа Иванова «Рерих. Художник, мыслитель» стала центральным произведением самой крупной монографии о Николае Рерихе — «Рерих», изданной в Риге в 1939-м году.
  • За грузность и маститость Всеволода Иванова в Хабаровске за глаза называли «Гора»
  • Был четырежды женат. В  1914 году женился на  учительнице А.Н. Нагоровой. В 1917 году вступил в законный брак с В. А. Ивашкевич. Третий брак с З. И. Казаковой. Четвертой женой писателя стала библиотекарь  Мария Ивановна Букреева. Этот брак продлился 25 лет – до самой смерти Иванова.
  • Архивы Всеволода Иванова переданы в Центральный архив Хабаровского отделения Союза писателей, частично в Ленинградский государственный архив литературы и искусства. Личные вещи писателя находятся в краеведческом музее города Хабаровска, большая часть рукописей - у его литературных наследников Букреевых.
  • К 130-летию Всеволода Иванова, которое будет отмечаться в 2018 году, наследники хотят издать полное собрание его сочинений. Предлагается издать ПСС в 10-12 томах, тиражом не менее 1000 экз. В него войдут не только известные литературно-исторические произведения, но и малоизвестные философско-мемуарные, часть которых в 20-х годах выходила в Харбине, а часть так и остались в рукописях. Попытки наследников издать собрание произведений к 120-летию писателя в 2008 году успехом не увенчались.

 

Материалы о Всеволоде Иванове

Биография Вячеслава Иванова

Писатель русской судьбы. Воспоминания Анатолия Ткаченко о Всеволоде Иванове.

Первым Штирлицем был Всеволод Иванов

Статья о Всеволоде Иванове в Википедии

·       Свои книги подписывал «Вс.Н. Иванов», чтобы его не путали его с московским Всеволодом Ива́новым

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

«Давыдов. Индекс»
Приватный канал «Давыдов.Индекс» в Telegram
Депутаты в Госдуме
Опубликованы первые официальные данные экзит-полов на выборах в ГД
Избирательный участок
ЦИК отменит итоги голосования на трех участках
Голосование Рамазана Абдулатипова на участке Дагестана
При драке на участке в Дагестане уничтожены тысячи бюллетеней
Единый день голосования
В Москве явка на выборах снизилась вдвое после 2011 года
Архив новостей

Самое читаемое

Наталья Тимакова
Пресс-секретарь Медведева признала связь премьера с дачей под Плесом
Авария на дороге.
Перемены в ОСАГО
Путин и Медведев в спортзале
Киев выразил протест в связи с поездкой Путина и Медведева в Крым
В.Путин поздравил Д.Медведева с днем рождения
Путин подарил Медведеву на день рождения картину «В цеху»
овечкин
Сборная России по хоккею проиграла канадцам
02:52 Фигурка женщины возрастом более 8000 тысяч лет найдена в Турции
18.09 23:00 Оппозиции в Тульской области не хватило креатива, чтобы переломить ситуацию в свою пользу
18.09 22:52 Эксперт Алексей Макаркин: Нынешние выборы приличнее выборов 2011 года
18.09 22:46 Низкая явка в Санкт-Петербурге обусловлена особенностями предвыборной кампании
18.09 22:26 Эксперт Игорь Бунин: Результаты «Яблока» в Москве говорят о наличии в столице оппозиции

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Всеволод Иванов
Всеволод Иванов. Хабаровск.
19 сентября 1888 года родился Всеволод Иванов, писатель и философ
18.09 22:13 Выборы в Нижегородской области политологи считают организованными должным образом
18.09 22:10 Эксперт Аббас Галлямов: Положительная динамика в сокращении нарушений на выборах очевидна
18.09 21:25 Явка на выборах в Карелии оказалась заметно ниже ожидаемой
18.09 21:08 Опубликованы первые официальные данные экзит-полов на выборах в ГД
18.09 21:07 ЦИК отменит итоги голосования на трех участках
18.09 20:59 Явка в Тверской области оказалась примерно на уровне прошлых выборов
18.09 20:51 При драке на участке в Дагестане уничтожены тысячи бюллетеней
18.09 20:45 Наличие альтернативы не отразится на результатах выборов в Татарстане
18.09 20:18 Выборы в Севастополе прошли в рамках действующего законодательства
18.09 20:17 В Москве явка на выборах снизилась вдвое после 2011 года
18.09 20:05 ЦСКА обошел «Крылья Советов» в матче РФПЛ
18.09 20:01 В ростовском облизбиркоме выборы-2016 считают самыми спокойными в истории России
18.09 19:45 Росберг выиграл гонку «Формулы-1» Гран-при Сингапура
18.09 19:41 Появились новые данные экзит-полов на выборах в Госдуму
18.09 19:37 Дагестанские выборы прошли с меньшей агрессией
18.09 19:21 Голосование на Ставрополье проходит без эксцессов
18.09 19:17 Выборы на участке в Ростове могут аннулировать из-за вброса
18.09 18:53 Названы регионы с максимальной и минимальной явкой на выборах
18.09 18:52 Высокая явка на выборах в Тюменской области обеспечена активной работой партий с населением в последние месяцы
18.09 18:26 Теннисисты из РФ вернулись в Мировую группу Кубка Дэвиса
18.09 18:16 Выборы в Свердловской области проходили в целом в правовом поле
18.09 18:04 Замглавы АП Украины разбился на водном мотоцикле
18.09 17:36 Появились новые данные экзит-полов на голосовании в Москве
18.09 17:31 Появилось видео избиения гражданина РФ у посольства в Киеве
18.09 17:19 Явка на выборах в Госдуму достигла 33%
18.09 17:04 На одном из челябинских избирательных участков произошла стрельба
18.09 16:44 В Крыму на избирательных участках отключили электричество
18.09 16:34 В Калужской области на выборах проголосовали более 30% избирателей
18.09 16:16 Опубликованы обновленные данные экзит-полов на выборах по стране
18.09 16:13 Явка на выборах в Новосибирске и области были на 20% ниже, чем в 2011 году
18.09 16:13 В Сирии сбит военный самолет
18.09 15:59 В Калуге приготовили резервные участки в автобусах на случай ЧП на выборах
18.09 15:48 Глава алтайского избиркома расценила видео с «каруселями» как фальшивки
18.09 15:34 Жители Иркутской области продемонстрировали низкую явку
18.09 15:30 Явка на выборах в ГД составила 23%
18.09 15:19 Мэр Обнинска рассказал о своем выборе при голосовании
18.09 15:13 Появились первые данные экзит-полов по Москве
18.09 15:04 В СПЧ рассказали о жалобах на нарушения на выборах
18.09 14:51 Появились первые данные экзит-полов по стране на выборах в ГД
18.09 14:14 Экс-президента Франции госпитализировали с пневмонией
18.09 14:04 Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, несмотря на скандальную кампанию
18.09 14:00 Угрожавший взорвать участок в Москве мужчина обезврежен
18.09 13:50 Появились данные экзит-полов по Орловской и Нижегородской областям
18.09 13:40 Во Владивостоке выборы прошли спокойно и без нарушений
18.09 13:29 Жители Калужской области стали активнее голосовать на выборах
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.