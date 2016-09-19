Мемория. Всеволод Иванов

19 сентября 1888 года родился писатель Всеволод Иванов

Личное дело

Всеволод Никанорович Ивано́в (1888-1971) родился в Волковыске Гродненской губернии в семье уездного учителя живописи. В 1897 году семья Ивановых переселилась в Кострому, где мальчик получил начальное образование и поступил в Костромскую гимназию.

В 1912 году окончил историко-философский факультет Санкт-Петербургского университета. Во время учёбы в университете и после его окончания проходил стажировку и слушал лекции в Германии в Гейдельбергском университете и в университете во Фрейбурге. В эти же годы было напечатано первое его сочинение — в студенческом журнале была опубликована рецензия на философскую работу одного из коллег.

После окончания университета Иванов начал службу в армии в пехотном полку в Тамбове. В 1913 году он сдает экзамены на прапорщика запаса и, получив офицерское звание, возвращается в Петербургский университет, намереваясь заняться научной деятельностью, но с началом первой мировой войны был призван в армию. Служил, в основном, в 107-м запасном батальоне города Вятки, где сначала командовал ротой, а затем учебной командой, неоднократно командировался в действующую армию. Осенью 1916 года написал «Наставление для борьбы за укрепленную полосу». Тогда же начинающий писатель опубликовал серию рассказов «Любовь и служба Касьянова», в которых описал чувства служившего в армии молодого человека. В августе 1916 года высочайшим приказом был награждён орденом Св. Анны 3-й степени за отлично-ревностную службу. В сентябрея 1917 года был произведён в подпоручики.

После Февральской революции был избран членом полкового комитета, служил в Перми. После Октябрьской революции по поручению Уралсовета в составе учебной команды полка совместно с отрядом революционных матросов из Петрограда участвовал в подавлении жестокого погрома, возникшего в Перми в ночь на 17 ноября.

Вскоре Иванов демобилизовался и в феврале 1918 года начал работать ассистентом профессора Л. В. Успенского, возглавлявшего кафедру философии права Пермского отделения Петербургского университета, а несколько позже стал преподавателем этой же кафедры. Публиковался в либеральных газетах. После занятия Перми белой Сибирской армией, в декабре 1918 года снова был мобилизован и назначен на работу в газету «Сибирские стрелки», а затем освобожден от службы по ходатайству Пермского университета.

В июне 1919 года Иванов был вызван в Омск профессором Н. В. Устряловым и стал работать в должности вице-директора «Русского бюро печати» — пропагандистского органа Омского правительства.

С марта 1920 по май 1921 года Иванов сотрудничал в газетах города Харбина в Китае. С мая 1921 года издавал и редактировал «Вечернюю газету» во Владивостоке, был близок к кругам Приамурского правительства.

В октябре 1922 года Иванов покинул Владивосток и эмигрировал сперва в Корею, а затем в Китай. В 1923 году переехав в Шанхай, приступил к работе над книгой «Мы», носящей подзаголовок «Культурно-исторические основы русской государственности». Книга была издана и имела известный успех, так как в ней анализировалась история отношений России и Азии; она не утратила своего значения и сейчас. Почти одновременно с романом «Мы» в 1926 году в Харбине Иванов издал небольшой сборник историко-лирических, стихов под названием «Беженская поэма», наполненных ностальгией по родине.

Примерно с этого времени начал сотрудничать с ТАСС.

С 1928 года Иванов занимал пост главного редактора русского издания китайского официоза «Гун Бао». С 1931 года официально поступил на работу в советскую газету, выходившую на английском и русском языках, «Шанхай Геральд» и получил советский паспорт. К этому времени он составил для посольства СССР обозрение по литературе Китая, по всем его 23 провинциям.

С момента получения советского гражданства труды Иванова через ТАСС начали попадать в центральную советскую прессу: «Правду», «Известия» и другие. Всеволод Никанорович написал в это время крупные исторические произведения: «Китай и его 24-я революция», «Манчжурия и КВЖД».

С началом Великой Отечественной войны Иванов в должности политкомментатора радиостанции «Голос Советского Союза» в Шанхае выступал трижды в неделю. По воспоминаниям современников, в японских концлагерях для английских граждан среди заключенных были особые переводчики, которые тут же переводили его комментарии своим собратьям.

В феврале 1945 года вернулся в Советский Союз. По возвращении на родину поселился в Хабаровске. Работал над циклом повестей о Китае первой половины ХХ века, куда вошли повести «Тайфун над Янцзы» (1952), «Путь к Алмазной горе» (1956), «Дочь маршала» (1969).

В 1957 году, после выхода романа-хроники «На Нижней Дебре» о революции 1905 года, Иванов был принят в Союз писателей. Это создало материальные условия для дальнейших занятий писательским трудом. Он совершил много поездок по стране, собирая материалы к своим будущим крупным историческим произведениям - «Черные люди» (1963), «Императрица Фике» (1968), «Александр Пушкин и его время» (1970).

Скончался Всеволод Иванов 9 декабря 1971 года. Похоронен на Центральном кладбище Хабаровска.

Чем знаменит

Всеволод Иванов в дни Первой мировой войны. Источник: permarchive.ru

Наибольшую известность Вячеславу Иванову принесли исторические романы и повести. Роман «Черные люди» (1963), в котором воссоздаются драматические страницы русской истории допетровской эпохи, является одним из вершинных в творчестве писателя. Некоторые критики называли это произведение энциклопедией русской истории второй половины XVII века. Цикл исторических повестей «Императрица Фике» («Иван III», «Ночь царя Петра», «Императрица Фике», 1968) рассказывает о трех узловых периодах отечественной истории, имевших принципиальные последствия для будущего России. Последним из опубликованных при жизни писателя стал крупный роман-исследование «Александр Пушкин и его время» (1970).

Помимо литературных произведений Всеволод Иванов также написал несколько философских работ: «Философия Владимира Соловьева» (1931), «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933), «Рерих. Художник, мыслитель» (1935), «Этюды по диалектической логике» и др.

О чем надо знать

В биографии писателя много тайн. Хабаровский публицист Владимир Иванов-Ардашев считает, что первым Штирлицем, одним из его прототипов, и был Всеволод Иванов. Именно поэтому он и вернулся в СССР только в 1945, после войны, хотя имел возможность сделать это намного раньше, поскольку еще в тридцатые годы получил советское гражданство и сотрудничал с ТАСС.

«Всеволод Никанорович Иванов был советский разведчик в Китае, по военной линии и по линии демиургов антисоветской пропаганды. Тяньцзин, Харбин, Шанхай, Пекин, Нанкин. Его личное дело... лежит в КГБ СССР, обратитесь туда, и у вас будет прекрасная тема для написания о нем повести», - утверждал Георгий Пермяков, служивший в лагере для высокопоставленных военнопленных личным переводчиком последнего китайского императора Пу И, находившегося в советском плену с 1945 по 1950 годы.

Интересно, что Всеволод Иванов был знаком с создателем Штирлица Юлианом Семеновым. Телеграмма, посланная Семеновым к 75-летнему юбилею писателя, гласит: «Дорогой Всеволод Никанорович! От всего сердца поздравляю вас с 75-летием! Желаю вам счастья и творчества. Всего самого хорошего. Искренне вас почитающий и любящий Юлиан Семенов».

Прямая речь

О себе: «У меня было три жизни. Первая - в дореволюционной России, вторая - за границей, третья - в Советском Союзе. И каждую я начинал с ничего - уходил в чем был, даже зубной щетки не прихватывал».

Об алкоголе: «С тех пор, как была изобретена водка, вопрос, что пить, был решен окончательно».

О власти: «В чем беда наших правителей? Они маленькие люди. Да, маленькие по уму, способностям. Недоразвитые. Прибитые идеологией. И оттого слышать ничего разумного не хотят: это их оскорбляет, они уверены, что все и обо всем сами знают».

6 фактов о Всеволоде Иванове

Свои книги подписывал «Вс.Н. Иванов», чтобы его не путали его с московским писателем Всеволодом Ива́новым

Сотрудничал и состоял в переписке с Николаем Рерихом. Работа Иванова «Рерих. Художник, мыслитель» стала центральным произведением самой крупной монографии о Николае Рерихе — «Рерих», изданной в Риге в 1939-м году.

За грузность и маститость Всеволода Иванова в Хабаровске за глаза называли «Гора»

Был четырежды женат. В 1914 году женился на учительнице А.Н. Нагоровой. В 1917 году вступил в законный брак с В. А. Ивашкевич. Третий брак с З. И. Казаковой. Четвертой женой писателя стала библиотекарь Мария Ивановна Букреева. Этот брак продлился 25 лет – до самой смерти Иванова.

Архивы Всеволода Иванова переданы в Центральный архив Хабаровского отделения Союза писателей, частично в Ленинградский государственный архив литературы и искусства. Личные вещи писателя находятся в краеведческом музее города Хабаровска, большая часть рукописей - у его литературных наследников Букреевых.

К 130-летию Всеволода Иванова, которое будет отмечаться в 2018 году, наследники хотят издать полное собрание его сочинений. Предлагается издать ПСС в 10-12 томах, тиражом не менее 1000 экз. В него войдут не только известные литературно-исторические произведения, но и малоизвестные философско-мемуарные, часть которых в 20-х годах выходила в Харбине, а часть так и остались в рукописях. Попытки наследников издать собрание произведений к 120-летию писателя в 2008 году успехом не увенчались.

Материалы о Всеволоде Иванове

Биография Вячеслава Иванова

Писатель русской судьбы. Воспоминания Анатолия Ткаченко о Всеволоде Иванове.

Первым Штирлицем был Всеволод Иванов

Статья о Всеволоде Иванове в Википедии

· Свои книги подписывал «Вс.Н. Иванов», чтобы его не путали его с московским Всеволодом Ива́новым