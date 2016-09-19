Кадыров набирает почти 100% на выборах в Чечне

Временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров показывает почти 100-процентный результат после начала обработки бюллетеней на выборах главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам обработки 15,16% протоколов он набирает 97,05% голосов, сообщили в информационном центре ЦИК РФ.

За Кадыровым следует кандидат от Партии роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, у которого 1,47% голосов. На третьем месте - представитель КПРФ, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев с 0,87%, последним оказался лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов с 0,54% голосов.