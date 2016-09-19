Избирком Чечни объявил победителя на выборах главы республики

Избирательная комиссия Чечни обнародовала окончательные данные по результатам выборов главы республики. Победу одержал нынешний руководитель региона Рамзан Кадыров. За него проголосовали 97,94% из тех, кто пришел на участки или 626 980 человек.

Соперники Кадырова получили каждый менее 1% голосов:

- Гаирсолт Батаев — 0,63 % (4042 голосов избирателей);

- Султан Денильханов — 0,53 % (3403);

- Идрис Усманов — 0,84 % (5 367).