Касьянов отказался участвовать в президентских выборах

Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов не станет участвовать в президентских выборах, намеченных на март 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я не буду принимать участие в президентских выборах», — сказал политик.

Он отметил, что не видит смысла принимать участие в «подобных выборах» после голосования в Госдуму, прошедшего 18 сентября. По итогам обработки 93% бюллетеней ПАРНАС набрал менее 1% голосов избирателей, в одномандатных округах представителей партии также не избрали.

Комментируя результаты голосования, Касьянов также заявил, что «страна утратила конституционную возможность переменить курс».