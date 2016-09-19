Ходорковский оценил итоги проекта «Открытые выборы»

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский позитивно оценил результаты проекта «Открытые выборы» в рамках которых поддерживались несколько кандидатов в Госдуму, никто из них в итоге не прошел в парламент. Об этом Ходорковский сообщил на своем официальном сайте.

«"Открытая Россия", как я уже говорил, завершила свой политико-образовательный проект "Открытые выборы" еще до дня голосования 18 сентября. Из 24 кандидатов 19 дошли до дня голосования. И самое важное — это та большая работа, которую они провели в своих округах. Считаю, что более 100 тысяч голосов, которые нашим кандидатам удалось собрать и заставить комиссии отразить в протоколах, — достойный показатель для новых политических имен и хороший задел на будущее», — гооврится в сообщении.

По мнению Ходорковского, результат, которого добились кандидаты от «Открытой России» (больше 3%) показал, что «в обществе есть запрос на такие новые подходы и новые имена».

При этом, бывший глава ЮКОСа отметил, что «демократическому авангарду необходимо собраться, переосмыслить свою общую стратегию и убедить сограждан ее поддержать».

Напомним, что целью проекта«Открытые выборы» была поддержка кандидатов в Госдуму РФ по одномандатным округам.

Одним из главных условий поддержки было согласие кандидата открыто заявить о своем сотрудничестве с Ходорковским.